Biden avanti di 13 punti su Trump

WASHINGTON, 12 GIU - Allarme rosso per Donald Trump. Se in America si votasse questa settimana perderebbe non solo con Joe Biden ma con diversi candidati democratici. E' quanto emerge dall'ultimo sondaggio della Quinnipiac University, secondo cui l'ex vicepresidente è avanti al tycoon di ben 13 punti (53% a 40%). Il senatore Bernie Sanders stacca invece l'attuale presidente di 9 punti, la senatrice californiana Kamala Harris di 8, la senatrice Elizabeth Warren di 7, il sindaco di South Band Indiana Pete Buttigieg di 5.