Tweet razzisti, sostituito commissario

PAVIA, 11 GIU - Sarà sostituito il presidente di commissione alla maturità, designato per due classi del liceo scientifico 'Copernico' di Pavia, finito nella bufera per i suoi tweet razzisti. A deciderlo è stato l'Ufficio scolastico regionale, dopo la segnalazione del caso da parte del preside del liceo all'Ufficio scolastico provinciale. Il nuovo presidente sarà nominato nei prossimi giorni. A sollevare il caso sono state alcune esternazioni su Twitter del professor Carlo Gallarati, ingegnere di Broni (Pavia) e per 35 anni docente in un istituto di Pavia. Inutile la sua difesa: "Su Twitter scrivo come cittadino libero e commento notizie postate da altri; chi mi conosce, sa che sono un bravo insegnante".