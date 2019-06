Trovato violino, carabinieri indagano

TORINO, 11 GIU - Un antico violino è stato ritrovato dai carabinieri durante una perquisizione in una abitazione di Leini, nel Torinese, dove vive una famiglia di origine croata. Secondo una etichetta si tratterebbe di uno Stradivarius del 1713, ma sono in corso accertamenti per stabilirne l'autenticità e la provenienza. Nell'ambito della perquisizione tre persone, due donne e un uomo tra i 52 e i 59 anni, sono state denunciate a vario titolo per ricettazione e possesso di armi. Durante il controllo, i carabinieri hanno trovato anche due spray urticanti vietati, 1.700 euro in contanti e borse, portafogli, penne Parker, orologi Rolex, Cartier, Bulgari - il tutto per un valore di circa 35mila euro. Trovato anche un singolo orologio del valore di 50mila euro. Gli inquirenti sospettano siano provento di furto.