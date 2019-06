Pisapia, a disposizione dell'Europa

BRUXELLES, 11 GIU - "Le commissioni" al Parlamento europeo "le decideremo nelle prossime settimane. Chiaramente io mi sono occupato di diritti, di immigrazione" e "credo che i temi nella mia vita, da sindaco, da avvocato, da operatore del diritto, siano in più campi. Li metterò a disposizione dell'Europa e del nostro Paese". E' quanto afferma Giuliano Pisapia, l'ex sindaco di Milano eletto eurodeputato nella lista Pe-Siamo europei conversando con i giornalisti al Parlamento europeo. "Oggi è molto bello ritornare" a Bruxelles "in veste di eurodeputato", ha aggiunto precisando che le priorità per i prossimi cinque anni "sono tante. Prima di tutto c'è il tema fondamentale dell'ambiente" e poi "quello che riguarda il Consiglio", con l'obiettivo di "creare le condizioni perché non ci sia più l'unanimità nelle decisioni già approvate, in particolare per quelle già approvate dal Parlamento".