Piano sampietrini,arrivano in 113 vie

ROMA, 11 GIU - Un piano per i sampietrini a Roma, la tradizionale pavimentazione delle vie storiche della capitale: saranno tolti da 68 strade a scorrimento veloce e trafficate, tra cui via Nazionale, viale Aventino e via IV Novembre, e arriveranno in 113 vie, per lo più nel centro storico e pedonali come via Condotti. "Il piano sampietrini è un'attività mai fatta prima nella Capitale", ha detto la sindaca Virginia Raggi.