Tenta aggredire clienti locale con ascia

VARESE, 11 GIU - Un 45enne italiano pregiudicato è stato arrestato dai carabinieri per essere entrato ubriaco in un sala slot di Cavaria con Premezzo (Varese) brandendo un'ascia e tentando di aggredire, senza apparente motivo, il titolare e i clienti. L'uomo, sottoposto alla misura cautelare di obbligo di firma, quando ha visto arrivare i carabinieri chiamati dai clienti terrorizzati, si è scagliato contro alcuni di loro sempre con l'ascia in mano, ma è stato bloccato. Uno dei carabinieri è rimasto lievemente ferito ad una mano. Soccorso dai colleghi è stato poi medicato all'ospedale di Gallarate (Varese) e dimesso con una prognosi di 7 giorni. Il 45enne è stato portato in carcere a Busto Arsizio (Varese).