Tweet razzisti, polemica su prof a Pavia

PAVIA, 11 GIU - Il preside del liceo scientifico 'Copernico' di Pavia ha segnalato all'Ufficio Scolastico provinciale il caso di un presidente di commissione alla maturità designato per due classi dell'istituto. Si tratta di Carlo Gallarati: a destare polemica sono state alcune sue esternazioni su Twitter, dal tono omofobo e razzista. Tra le frasi che ha postato c'è anche questa: "Anch'io ho incontrato una risorsa 'negro' sulla tangenziale ovest di Milano che andava in bicicletta sulla corsia di emergenza contromano. Spero che l'abbiano travolto". Il preside Mauro Casella ha avvisato l'Ufficio Scolastico: "L'amministrazione è informata della questione e sta valutando i provvedimenti", ha commentato Letizia Affatato, dirigente scolastica provinciale. "Sono stato insegnante 35 anni - ha detto Gallarati - anche in una scuola serale, con tanti stranieri: non ho mai avuto problemi con loro. Su Twitter scrivo come cittadino libero e commento notizie postate da altri. Chi mi conosce, sa che sono un bravo insegnante".