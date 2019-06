Approdano in Italia Nonne contro destra

BOLZANO, 11 GIU - Arriva dal mondo di lingua tedesca e ora, per la prima volta in Italia, approda a Bolzano il movimento "Nonne contro la destra". Sulla falsariga del gruppo "Omas gegen rechts", formatosi a Vienna con l'arrivo della Fpoe al governo, è nato ora un gruppo analogo a Bolzano. "Guai a sottovalutare le nonne! Anche qui a Bolzano le 'Nonne contro la destra' cercheranno, come fanno le sorelle austriache e tedesche, ad aprire gli occhi sul rinnovato avanzare di antisemitismo, razzismo, fascismo, ma anche sulla mancanza di solidarietà sociale e il mancato rispetto per l'ambiente, gli animali e i deboli", affermano le promotrici in una nota. "L'iniziativa è partita dalle 'nonne' - precisano -, ma è naturale che sono benvenuti tutti a partecipare o semplicemente a sostenere queste coraggiose donne che si vogliono attivare".