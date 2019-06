Deraglia tram monorotaia a Padova,feriti

PADOVA, 11 GIU - Un convoglio del tram monorotaia di Padova è deragliato ieri sera, poco dopo la partenza del capolinea della Guizza. In seguito alla fuoriuscita dal binario l'autista, in base alle prime informazioni, è rimasto leggermente ferito. Contusi, ma non i modo serio, anche i soli quattro passeggeri che si trovavano sul mezzo. Sul posto stanno operando la polizia, i vigili del fuoco e personale del Suem 118. Solo l'autista del tram è stato portato in ospedale, per alcune contusioni ed uno stato di choc. Dei quattro passeggeri che si trovavano sul mezzo nessuno ha riportato serie conseguenze, tranne quale botta. Il mezzo è uscito dalla rotaia scartando sulla sinistra, ha colpito un pilone dell'illuminazione e sì fermato col muso in un fossato. La linea è rimasta interrotta per ore anche per completare le operazioni di recupero tram. Non vi sono ancora ipotesi precise sulla dinamica dell'incidente.