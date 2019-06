Whirlpool, Fico: istituzioni con operai

NAPOLI, 10 GIU - "Sulla vicenda della Whirlpool c'è un lavoro attento del Ministero dello Sviluppo economico e di tutti i soggetti istituzionali competenti per tutelare i 430 lavoratori dello stabilimento di Napoli. Un lavoro che seguo da napoletano e da presidente della Camera - scrive su fb Roberto Fico - so che queste persone e le loro famiglie vivono un momento difficile. Si trovi al più presto una soluzione per salvaguardare il futuro dei dipendenti, la dignità, e il tessuto economico.Le istituzioni sono compatte al loro fianco".