Migranti.Alarm Phone,barca in difficoltà

ROMA, 10 GIU - Una barca con circa 100 migranti a bordo si trova in una situazione di pericolo in zona Sar (Ricerca e soccorso) maltese. Lo fa sapere Alarm Phone, spiegando che le persone a bordo riferiscono di essere in mare da tre giorni e di "non avere più da mangiare e bere. Alcuni stanno male e hanno bisogno di cure. Ci sono bambini e donne, alcune incinte. Urge soccorso immediato!". Secondo Alarm Phone la zona è sorvolata da diversi assetti aerei di Eunavfor Med (la missione europea Sophia), "che però non si sono attivati per il salvataggio ed anche un mezzo delle forze armate maltesi di trova nelle vicinanze".