Cc recuperano dipinto rubato 37 anni fa

MILANO, 10 GIU - I carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Monza hanno recuperato un dipinto a olio su tavola centinata, raffigurante 'Madonna con Bambino e i Santi Antonio Abate e Giovanni Evangelista', attribuito a Lippo d'Andrea, in arte Ambrogio di Baldese (1352-1429), rubato il primo settembre del 1982 da un'abitazione di Ronco Briantino, in Brianza. Alla conferenza stampa in cui è stato reso noto il ritrovamento hanno partecipato il procuratore di Monza, Luisa Zanetti e il comandante del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, maggiore Francesco Provenza.