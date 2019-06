Piemonte,Cirio 'cambiamo ciò che non va'

TORINO, 10 GIU - "Questo è un momento importante, perché in politica la forma ha una sua sostanza. Ringrazio Sergio Chiamparino per tutto l'impegno e il lavoro di questi lunghi e complessi anni. Io prendo oggi da lui il testimone con l'obiettivo di cercare di proseguire nella continuità delle cose buone e di cambiare le cose che sono da cambiare". Così il neo presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, durante il passaggio delle consegne con l'ex governatore Sergio Chiamparino, oggi negli uffici di piazza Castello a Torino. "Ringrazio Alberto Cirio - ha ribattuto Chiamparino - per avere chiesto questo incontro. E' un segno di civiltà politica, che di questi tempi non abbonda. Sono certo di consegnare una Regione con i conti a posto, sia in Sanità sia negli altri settori. Ci siamo scambiati qualche opinione, ora chi ha la responsabilità di guidare la Regione farà ciò che ritiene più opportuno. Il mio auspicio è che siano di gran lunga prevalenti i progetti su cui può esserci una convergenza. In bocca al lupo".