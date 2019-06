Maas a Teheran per colloqui su nucleare

ISTANBUL, 10 GIU - Il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas è a Teheran per colloqui con le autorità iraniane sull'accordo sul nucleare del 2015. L'inviato di Berlino è giunto nella tarda serata di ieri nella capitale della Repubblica islamica, dove incontrerà oggi il presidente Hassan Rohani e il suo omologo Mohammad Javad Zarif. Nelle scorse ore Zarif ha ribadito che se l'Europa vuole salvare l'accordo deve "normalizzare le relazioni economiche" con il suo Paese. La visita di Maas apre una settimana cruciale per gli sforzi diplomatici mirati anche a intavolare una possibile mediazione con gli Stati Uniti e mercoledì arriverà a Teheran anche il primo ministro giapponese Shinzo Abe. Intanto, il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Abbas Mousavi, avverte: L'Iran non discuterà di questioni che vanno al di là dell'accordo e l'Ue non è nella posizione di mettere in discussione le azioni dell'Iran al di fuori di quello".