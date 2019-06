Ballottaggi: affluenza ore 23 al 52,1%

ROMA, 9 GIU - Alle elezioni per i ballottaggi alle ore 23, alla chiusura dei seggi, (dati su 133 dei 134 comuni delle regioni a statuto ordinario) ha votato il 52,11% degli aventi diritto, in calo forte, circa 16 punti, rispetto al primo turno del 26 maggio (68,21%). Lo rende noto il sito del ministero dell'Interno, Eligendo, quando risulta ancora non pervenuto il dato di Macerata.