Fiamme in pineta a Sovicille

SOVICILLE (SIENA), 9 GIU - Nuovo incendio in località San Lorenzo a Merse, nel comune di Sovicille (Siena). Sul posto, oltre al personale a terra stanno lavorando tre elicotteri del servizio antincendio boschivo regionale e sono in arrivo anche mezzi aerei nazionali. Lo comunica il servizio antincendio boschivo della Regione Toscana che ha già disposto e attrezzato le squadre per seguire e contrastare gli sviluppi dell'incendio. Le fiamme sono divampate in una pineta di pini marittimi con un fitto sottobosco di eriche. Sul posto operano anche squadre Aib che stavano facendo addestramento presso il centro regionale e che la Soup ha attivato convogliandole in zona. Nella stessa località, anche se su un altro versante, era divampato un incendio mercoledì 5 giugno.