Morto Barnes, signore droga Ny anni '70

WASHINGTON, 9 GIU - Era soprannominato 'Mr Untouchable', e un'iconica copertina di Time lo consegnò alla storia come l'imprendibile signore della droga della droga della New York anni '70. Ora si è venuto a sapere che Nicky Barnes è morto. E' accaduto nel 2012, quando aveva 78 anni, ma solo ora se ne ha notizia: Barnes viveva da quasi 30 anni in segreto, sotto un programma di protezione dopo aver collaborato con la giustizia e contribuito a smantellare la rete dello spaccio di eroina nella Grande Mela. Solo una settimana a 88 anni si era spento il suo rivale di sempre, Frank Lucas, con il quale per anni si contese il controllo dello spaccio di eroina. Entrambe i personaggi sono stati protagonisti di libri e film di successo.