Accoltella ex dipendente, arrestato

TORINO, 9 GIU - Il titolare di un bar di Torino ha accoltellato un ex dipendente che, questa mattina, si è recato al locale brandendo una mazza da baseball. Il gestore dell'attività, un albanese di 36 anni, è stato fermato dalla polizia con l'accusa di tentato omicidio. La vittima, 40 anni, è stata trasportato all'ospedale Cto. La prognosi è riservata. Questa mattina l'ex dipendente si è presentato al bar in cui lavorava sino a qualche tempo fa, in corso San Maurizio. Da una prima ricostruzione, tra l'uomo e il titolare è scoppiata una violenta lite. Il primo ha infranto la vetrina del bar, il secondo l'ha accoltellato. Alcuni passanti, che hanno assistito alla scena, hanno contattato la polizia. Ancora non sono chiari i motivi della violenza. Secondo una prima ipotesi, potrebbe trattarsi di questioni economiche.