Csm:Renzi,ipocrisia per attaccare nostri

BOLOGNA, 9 GIU - "Io sono per una riforma delle regole, ma sull'inchiesta del Csm ho visto tanta ipocrisia solo per attaccare i nostri". Così Matteo Renzi, a Repubblica delle Idee, sul caso Palamara che coinvolge anche Luca Lotti. "Il Csm ha delle regole, che possono piacere o meno, a me ad esempio non piacciono. Il Csm ha fatto nomine all'altezza, ma l'ha fatto con quel metodo lì: la politica che incontra i magistrati perché lo prevedono le regole". "Se mettessero un trojan nel telefono di ogni membro del Csm troverebbe discussioni simili. Questo metodo non l'ha inventato Luca Lotti, c'è sempre stato".