Presidente Umbria, beffa per terremotati

PERUGIA, 9 GIU - "Gli annunci roboanti della maggioranza giallo-verde si tramutano in una beffa per i terremotati del centro Italia": lo denuncia il presidente della Regione Umbria Fabio Paparelli. "Nonostante la Conferenza delle Regioni abbia approvato alla unanimità gli emendamenti allo 'sbloccacantieri', e che il presidente Giuseppe Conte a Norcia abbia assunto l'impegno di fare tutto il possibile per migliorare il processo di ricostruzione - aggiunge -, la maggioranza che sostiene il Governo in carica, in sede di conversione al Senato li ha per la gran parte bocciati". "Era stato richiesto - sottolinea ancora Paparelli - l'utilizzo flessibile dei fondi per il personale e maggiori risorse per il potenziamento dei Comuni e degli Uffici speciali per la ricostruzione. Sono state destinate risorse fino al dicembre 2020 per l'assunzione a tempo determinato di 200 unità per i 138 Comuni del cratere e per i quattro Usr. Una misura assolutamente insufficiente e soprattutto che non produrrà alcun beneficio nell'immediato".