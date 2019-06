Motociclista morto a casello Genova Est

GENOVA, 9 GIU - Un motociclista è morto stamani in un incidente sulla rampa di accesso all'Autostrada A12 Genova-Sestri Levante a Genova Est. Stava percorrendo intorno alle 8 lo svincolo di uscita quando ha perso il controllo del mezzo per cause ancora da accertare ed è caduto a terra rimanendo ucciso. Sul posto sono intervenute una ambulanza e pattuglie della polizia stradale oltre al personale della Direzione di Tronco di Genova di Autostrade per l'Italia.