Omicidio Murazzi,dna vittima su coltello

TORINO, 9 GIU - C'è il dna di Stefano Leo sul coltello ritrovato dai carabinieri in piazza d'Armi, a Torino. È quando emerso dalle analisi effettuate dal ris di Parma. Stefano Leo, 33enne di Biella, è stato ucciso con una coltellata alla gola lo scorso 23 febbraio in lungo Po Machiavelli, ai Murazzi. A confessare l'omicidio, lo scorso aprile, è stato Said Mechaquat, 27enne marocchino. L'uomo si era consegnato spontaneamente in caserma e aveva detto di aver nascosto in piazza D'Armi il coltello utilizzato per uccidere Leo.