Ue: Zingaretti, preoccupa no a italiano

ROMA, 8 GIU - "Ho paura che anche su questo pensando agli egoismi di partito, diranno di no, marginalizzando ancora di più il nostro Paese: preferiscono non fare avere postazioni di rilievo all'Italia piuttosto di difendere i loro interessi di partito". Così, intervenendo a 'Repubblica delle Idee', in corso a Bologna, il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, ha replicato a chi gli chiedeva cosa pensasse dell'ipotesi di un veto da parte delle forze di Governo alla nomina di Enrico Letta al Consiglio europeo.