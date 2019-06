Salvini, nessuna guerra agli striscioni

ROMA, 8 GIU - "Mi occupo di lotta alla mafia, alla camorra, alla droga, ai trafficanti di esseri umani e non faccio guerre agli striscioni. Infatti ce ne sono ovunque e di ogni tipo. Ho dato indicazioni, già nelle scorse settimane, di non intervenire. Rispetto ovviamente la scelta della Questura di Roma cosi come rispetto le forze dell'ordine che proteggono gli italiani dalla mattina alla sera". Così il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini sulla polemica per la rimozione dello striscione della Uil.