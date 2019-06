Cadavere donna trovato nel Fiorentino

FIRENZE, 8 GIU - Il cadavere di una donna è stato ritrovato in una zona di campagna del Fiorentino vicino ad un piccolo focolaio acceso per bruciare sterpaglie. Il ritrovamento è stato fatto in una zona rurale di Lastra a Signa (Firenze), ne pressi di via delle Fonti. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, 118 e carabinieri. Accertamenti sono in corso sia per l'identificazione, sia per stabilire le cause della morte della donna.