30/o Pitti Uomo tra Givency e Ferragamo

ROMA, 8 GIU - Pitti Uomo n.96 (11-14 giugno) celebra i 30 anni della manifestazione fiorentina della moda maschile, cresciuta nel tempo e arricchita da sfilate, mostre ed eventi che ruotano attorno al salone espositivo a Fortezza Da Basso stavolta ricco di 1220 marchi di menswear, di cui il 45% stranieri. Il compleanno sottolinea l'internazionalità della rassegna che schiera importanti nomi italiani (Ferragamo il cui direttore creativo Paul Andrew debutta con l'uomo, Marco De Vincenzo, Massimo Giorgetti, A/X Armani Exchange) e stranieri (Starling Ruby e Givency disegnato da Clare Waight Keller, che realizzò l'abito da sposa di Mehan Markle, ora Duchessa del Sussex, per il suo matrimonio con il principe Harry. Il tema scelto per Pitti 96 non poteva essere che legato ai social: The Pitti Special Click è il set design che anima Fortezza curato da Sergio Colantuoni, raccontato anche dalla nuova campagna adv firmata dal fotografo Emilio Tini. Instagram è partner di Pitti Uomo a Fortezza avrà un set.