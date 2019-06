Morto escursionista nel Bergamasco

BERGAMO, 08 GIU - È stato trovato senza vita stamattina dai soccorritori Stefano Lamera, 33 anni, di Scanzorosciate, escursionista disperso da giovedì mattina. Il corpo si trovava in una zona tra il Monte Cereto e il Purito nel Bergamasco. Lamera, postino per Nexive, aveva contattato l'ultima volta i carabinieri proprio nella serata di giovedì, dicendo di essere caduto in un dirupo e di trovarsi in difficoltà. Dopodiché il telefono era risultato spento. E sempre nel Bergamasco sono riprese questa mattina anche le ricerche di Angelo Zanchi, pensionato di 78 anni, uscito di casa giovedì mattina per un giro in bicicletta e mai più rientrato.