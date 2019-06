Ue: M5S, ora investimenti "green"

ROMA, 7 GIU - "Vogliamo dialogare con Bruxelles mettendo al centro della discussione ciò che serve a rilanciare l'economia e quindi ad abbassare il debito, ossia meno tasse sul lavoro e più investimenti. Finora si è seguita una strada fallimentare, quella dell'austerità". Lo dichiarano in una nota congiunta i membri della commissioni Bilancio della Camera del Movimento 5 Stelle. "Bruxelles prenda atto che è necessaria una decisa inversione di rotta nelle politiche economiche. Abbiamo di fronte grandi sfide, come il tema ambientale e quello della riconversione ecologica industriale. Per farlo bisogna realizzare investimenti adeguati. L'Europa non può voltare le spalle al futuro in nome di regole sbagliate", aggiungono.