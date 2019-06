Sanzioni Usa a gruppo petrolchimico Iran

WASHINGTON, 7 GIU - Nuove sanzioni all'Iran da parte dell'amministrazione Trump. Ad essere colpita stavolta la maggiore azienda del settore petrolchimico (e una delle più grandi in Medio Oriente), la Persian Gulf Petrochemical Industries Company, accusata di sostenere il corpo delle Guardie Rivoluzionarie. Sanzioni anche per 39 tra aziende ed agenti di vendita collegati al gruppo, che detiene il 40% della produzione del settore ed e' responsabile per il 50% delle esportazioni petrolchimiche iraniane.