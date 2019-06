Farage: sono più centrista di Salvini

LONDRA, 7 GIU - Fuori dal gruppo parlamentare europeo comprendente la Lega perché "noi siamo più centristi". E' questa la spiegazione data oggi a SkyTg 24 da Nigel Farage sulla scelta del Brexit Party a Strasburgo. Farage ha notato di non nutrire "alcun disprezzo" per il gruppo della Lega e di considerare Matteo Salvini "un leader molto efficace", ma ha osservato che i Paesi e i partiti dell'Ue sono "tutti diversi". Il Brexit Party, riunisce "sia ex conservatori sia ex laburisti" ed è "forse" più vicino al M5S: ma loro "sono chiaramente di centro-sinistra".