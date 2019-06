Coppia fa bagno a Venezia, denunciata

VENEZIA, 7 GIU - Bagno la notte scorsa in Canal Grande a Venezia, con conseguente blocco dei vaporetti, di una coppia di turisti Usa che è stata denunciata dalla questura. A sorprendere i due a nuotare nel Canal Grande, all'altezza del Ponte di Rialto, è stato un agente mentre rincasava dal lavoro: li ha visti mentre, a nuoto, tentavano di attraversare il canale da una riva all'altra, incuranti del pericolo e dei disagi che stavano procurando a vaporetti e imbarcazioni in transito. L' agente ha intimato loro di uscire dall'acqua, fermandoli. Con la coppia, in evidente stato di alterazione alcolica, c'era una connazionale di 59 anni, anch'essa ubriaca, che aspettava gli amici sulla fondamenta. Una volante, intervenuta sul posto ha trattenuto i turisti che non volevano essere controllati. Le due donne, poi, hanno insultato gli agenti e così sono state denunciate. La coppia che aveva invece fatto il bagno, creando ritardo ai vaporetti, è stata denunciata per tuffo vietato in acque comunali. Tutti multati per ubriachezza molesta.