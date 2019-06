Un 'fiume' di persone per bonifica Sarno

TORRE ANNUNZIATA (NAPOLI), 7 GIU - Un 'fiume' di persone per la difesa del Sarno. Dirigenti scolastici, insegnanti e alunni di 70 scuole del territorio attraversato dal fiume più inquinato d'Europa, rappresentanti di associazioni, fedeli delle chiese del territorio e cittadini comuni hanno infatti partecipato questa mattina presso la sede della Casa del Fanciullo di Torre Annunziata (Napoli), a ridosso dello scoglio di Rovigliano - dove si trova la foce del corso d'acqua - alla manifestazione promossa per sensibilizzare istituzioni e opinione pubblica sulle necessità di avviare la bonifica del Sarno. Due le iniziative che hanno convogliato le persone nella città oplontina: la prima una gara podistica, ''Corri per il Sarno'', partita dalla città salernitana che prende il nome dal fiume e arrivata a Torre Annunziata; la seconda, una passeggiata che da Castellammare di Stabia si è conclusa proprio allo scoglio di Rovigliano. I manifestanti hanno poi incontrato i rappresentanti istituzionali.