Istat: morale basso italiani su economia

ROMA, 07 GIU - L'economia non permette ancora slanci di ottimismo. Il morale degli italiani resta basso: crollato dopo la caduta in recessione tecnica, a fine gennaio, ha fatto registrare, tra febbraio e marzo, solo deboli segnali di recupero. E' quanto emerge dal 'Social Mood on Economy Index', la statistica sperimentale dell'Istat, che misura il 'sentiment' italiano sull'economia, derivante da campioni di tweet.