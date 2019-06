Raggi, detenute in aziende agricole

ROMA, 07 GIU - "Dopo verde e strade, stiamo già lavorando ad un terzo protocollo questa volta per le detenute donne che andranno a lavorare nelle nostre aziende agricole. La domanda da parte dei detenuti è alta, altrettanto lo è da parte della città. E' la dimostrazione che la nostra amministrazione è attenta agli ultimi e ai più deboli. Il motto che ci guida è nessuno deve rimanere indietro". Cosi' la sindaca di Roma Virginia Raggi nel corso della conferenza sul progetto per i detenuti "Mi riscatto per Roma". "Puntiamo alla funzione rieducativa della pena e alla concreta attuazione dell' articolo 1 della Costituzione che parla del lavoro. Ci siamo chiesti: come possiamo aiutare i detenuti? E la risposta è stata: dando loro un'opportunità con i lavori di pubblica utilità. La prima cosa che ci è venuta in mente è la cura del verde, dallo sfalcio alle potature".