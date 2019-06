Scossa terremoto 3.1 a Forte dei Marmi

FIRENZE, 7 GIU - Un terremoto di magnitudo 3.1 è stato registrato dall'Ingv a 2 km da Forte dei Marmi in Versilia (Lucca). Il sisma è avvenuto alle 12:22 a una profondità di 8 chilometri. Gli altri comuni più vicini all'epicentro sono Montignoso, Seravezza, Pietrasanta e Massa. Secondo quanto spiegato dal comando regionale dei vigili del fuoco, non ci sono state al momento segnalazioni di danni o richieste di soccorso. In seguito alla scossa nella vicina Pietrasanta sono stati fatti uscire gli alunni di una scuola.