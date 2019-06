Farage Downing St, pure noi in negoziati

LONDRA, 7 GIU - Il leader del Brexit Party, Nigel Farage, ha compiuto stamane una visita a sorpresa a Downing Street per consegnare una lettera in cui formalizza la richiesta al governo Tory di coinvolgere il suo partito - dopo il successo alle elezioni Europee di maggio - nei negoziati con Bruxelles per l'uscita dall'Ue. Intervistato dinanzi al numero 10, Farage ha ribadito di essere a favore di una Brexit senz'accordo (no deal), dicendosi convinto che intese commerciali favorevoli potranno essere trovare ex post.