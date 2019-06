Russia:arrestato reporter anticorruzione

MOSCA, 07 GIU - Ivan Golunov, un giornalista della testata online Meduza noto per le sue inchieste sulla corruzione, è stato arrestato dalla polizia a Mosca con l'accusa di traffico di stupefacenti. Secondo il suo avvocato, Dmitri Dzhulai, il reporter si dice innocente e denuncia di essere stato picchiato dagli agenti. La polizia avrebbe trovato droga nel suo zaino e nel suo appartamento. Ma Golunov sottolinea che gli agenti si sono rifiutati di sottoporlo ai test per verificare se fosse entrato in contatto con la sostanza.