Buffagni, scongiurato voto anticipato

MILANO, 07 GIU - "Visto che le elezioni anticipate le abbiamo scongiurate, abbiamo bisogno di lavorare uniti". Lo ha sottolineato il sottosegretario agli Affari regionali ed esponente del Movimento 5 stelle, Stefano Buffagni, intervistato dall'editorialista del Corriere della Sera, Dario Di Vico, nel corso della seconda giornata di lavori di Futuro Direzione Nord che si tiene a Milano. "Dobbiamo lavorare uniti perché, con il rallentamento dell'economia globale, abbiamo un problema in Italia e non è quello del governo gialloverde - ha concluso -. Non dobbiamo lasciare un Paese devastato ai nostri figli".