Spread scivola ai minimi di un mese

ROMA, 7 GIU - Lo spread Btp-bund scivola a 264 punti base dai 272 di ieri, raggiungendo i minimi da inizio maggio. Il rendimento del titolo decennale italiano scende sotto il 2,40%. In una seduta in cui gli operatori si stanno riposizionando dopo le misure prese ieri dalla Bce e le parole del presidente Mario Draghi,l'euro è in lieve calo a 1,1262 dollari da 1,1276 della chiusura di ieri, quando era volato fino a oltre 1,13.