Sudafrica: a 2 anni ucciso da leopardo

ROMA, 6 GIU - Orrore nel parco nazionale sudafricano di Kruger. Un bambino di due anni è stato ucciso da un leopardo che è riuscito a scappare dall'area recintata del parco. Lo riporta la Bbc. Il piccolo, che era figlio di un impiegato del parco, è stato trasportato di corso all'ospedale ma non c'è stato niente da fare. Il leopardo è stato ucciso dai ranger per "rimuovere il pericolo", ha fatto sapere la direzione del parco in un comunicato sottolineando che comunque eventi del genere sono "molti rari". Le regole del parco sono molto rigide, anche se turisti e visitatori possono interagire con gli animali ospitati. "Può succedere che alcune specie come il leopardo si abituino alla presenza dell'uomo e non ne siano più spaventati", ha spiegato il portavoce della struttura Ike Phaahla aggiungendo che "l'animale non avrebbe attaccato un adulto ma forse ha tentato la sorte con una bambino".