May lascerà dopo fiducia al successore

LONDRA, 6 GIU - Theresa May, che domani si dimetterà formalmente dalla guida del Partito conservatore avviando la corsa ufficiale per la scelta del suo successore entro la fine di luglio, lascerà anche la poltrona di premier solo dopo che il prossimo leader avrà superato l'eventuale scoglio della fiducia in Parlamento. Lo ha precisato oggi Downing Street. Tecnicamente, May potrebbe cedere subito le consegne al futuro leader Tory, una volta che questi fosse eletto. Tuttavia, non pare intenzionata a lasciare prematuramente vuoti di potere a Downing Street, sullo sfondo dell'ipotesi avanzata apertamente dall'opposizione laburista di una mozione di sfiducia immediata alla Camera dei Comuni nei confronti del prescelto. Soprattutto se fosse Boris Johnson, Dominic Raab o un altro potenziale sostenitore d'una traumatica Brexit no deal: opzione di fronte alla quale la maggioranza potrebbe mancare a causa della contrarietà almeno di una frangia di colombe Tory.