La finale Champions Africa si rigiocherà

(ANSAmed) - TUNISI, 6 GIU - "Una farsa": così il premier tunisino, Youssef Chahed, ha definito la decisione della Caf, la Uefa africana, di far rigiocare, fuori dalla Tunisia e in data ancora da definire, la finale di ritorno della Champions League africana, disputata a Tunisi lo scorso 31 maggio e vinta 1-0 dall'Esperance sportive de Tunis (dopo l'1-1 dell'andata) contro i marocchini del Wydad-Casablanca. Una decisione che ha suscitato polemiche in tutta la Tunisia. Il match fu interrotto perché la squadra marocchina si era rifiutata di rientrare in campo dopo un'ora e mezza di interruzione per via delle contestazioni sorte dalla decisione dell'arbitro di annullare un gol del marocchino Walid El Karti per fuorigioco.