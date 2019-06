Boban vicino al ritorno al Milan

MILANO, 6 GIU - E' un ruolo politico e organizzativo quello che potrebbe ricoprire al Milan Zvonimir Boban, l'attuale vice segretario generale Fifa per cui è vicino il ritorno nel club in cui ha giocato dieci stagioni fino al 2001: il croato si occuperebbe dei rapporti con le istituzioni internazionali e farebbe da raccordo fra l'area tecnica e l'ad Ivan Gazidis, impegnato oggi e domani a Malta per l'assemblea generale dell'Eca. La guida dell'area tecnica è stata affidata a Paolo Maldini, e il suo nuovo incarico sarà ufficializzato a giorni. Secondo quanto filtra, potrebbe invece non bastare la prossima settimana per la nomina del nuovo allenatore: il principale candidato è Marco Giampaolo, pronto a lasciare la Sampdoria, ma ancora non si possono escludere sorprese. Il club è anche alla ricerca anche di un nuovo ds, e il primo obiettivo resta Igli Tare della Lazio.