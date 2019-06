Putin, pronti a non prorogare New Start

MOSCA, 6 GIU - La Russia non deve per forza prolungare il trattato sulla riduzione delle armi di distruzione di massa (New Start) perché ha armamenti idonei a garantire la sicurezza nazionale: lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin al Forum Economico di San Pietroburgo nel corso dell'incontro con le grandi agenzie internazionali, tra cui l'ANSA.