Bonafede, serve una riforma del Csm

ROMA, 6 GIU - "Tutti dobbiamo cominciare a lavorare ad una riforma del Csm, del resto era scritto nel contratto di governo. Dobbiamo riflettere sulla possibilità di intervenire sul sistema elettorale". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, commentando le vicende giudiziarie che hanno investito alcuni ex membri del Csm. D'accordo anche il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. "Per quanto riguarda i problemi interni al Csm emersi in questi ultimi giorni - ha detto -, è chiaro che è urgente una riforma dei criteri di nomina ed elezione del Csm e la riforma dell'ordinamento giudiziario".