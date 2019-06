Mattarella, rilanciare fiducia famiglie

ROMA, 6 GIU - "Sostenere e rilanciare la fiducia di famiglie e imprese per incrementare redditi e occupazione, assicurare stabilità e tutela del risparmio, sollecita un progetto condiviso fra pubblici poteri ed espressioni della società civile, ispirato a criteri di legalità, sostenibilità sciale e ambientale". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato in occasione dell'assemblea annuale di Confcommercio.