Fca-Renault: Calenda ironico, ok Di Maio

ROMA, 6 GIU - "Il Ministro dello Sviluppo economico non sa, per sua stessa ammissione, perché sono naufragate le trattative per la fusione Fca-Renault. Nel mentre il settore dell'acciaio tutto torna in crisi per eccesso di importazioni e nessuno va a parlare con Malmstrom. Bene così". Lo scrive su Twitter l'ex ministro per lo Sviluppo Carlo Calenda.