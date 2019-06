Riesumato corpo 37enne suicida,autopsia

NOVOLI (LECCE), 5 GIU - É stato riesumato per l'autopsia che verrà compiuta in giornata nel cimitero di Novoli il corpo di Marianna Greco, la donna di 37 anni trovata morta il 30 novembre 2014 con quattro coltellate alla gola nel letto matrimoniale nella sua abitazione di Novoli. Il nuovo esame autoptico é stato disposto dalla Procura di Lecce che, dopo aver archiviato il caso come suicidio, l'ha riaperto con l'ipotesi di omicidio volontario indagando il marito 43 enne della donna dopo aver letto le consulenze medico-legali prodotte dalla famiglia della vittima. I resti di Marianna Greco sono stati già riesumati alla presenza di due ufficiali giudiziari della Procura. Il nuovo esame dovrà approfondire alcuni elementi emersi durante la prima autopsia effettuata cinque anni fa, come il materiale biologico rinvenuto sotto le unghie della vittima, alcuni capelli biondi trovati in un mano e alcuni tagli rinvenuti sulle dita della mano destra, tutti elementi che farebbe ipotizzare un'azione di difesa in una colluttazione.