Abusi sessuale:manette richiedente asilo

LA SPEZIA, 5 GIU - Un richiedente asilo della Costa d'Avorio di 27 anni, ospitato in un centro di accoglienza della provincia spezzina, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di violenza sessuale aggravata e lesioni personali aggravate ai danni di tre ragazze. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il giovane si sarebbe reso responsabile di violenza sessuale all'inizio di maggio, quando avrebbe costretto a un rapporto una giovane con cui aveva allacciato una relazione, e alla fine dello stesso mese nei confronti di una turista statunitense, palpeggiata mentre si trovava alla stazione ferroviaria di Corniglia. L'ultimo episodio risale a pochi giorni fa, nei pressi di una palestra della Spezia: il 27enne avrebbe avvicinato aggredito e palpeggiato una minorenne, salvata dall'intervento di frequentatori della struttura. Per la giovane 30 giorni di prognosi. Le indagini, a cui ha partecipato anche la Polizia, hanno portato il gip a emettere l'ordine di custodia cautelare in carcere.