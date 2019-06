Spese pazze, Italia Mezzo deve risarcire

GENOVA, 5 GIU - Nell'ambito della inchiesta sulle 'spese pazze' in Regione Liguria, i giudici della Corte dei Conti hanno condannato a risarcire oltre 34 mila euro Fabio Broglia e Luigi Patrone, all'epoca dei fatti consiglieri del gruppo Italia di Mezzo. Le spese oggetto di contestazione da parte della procura contabile sono quelle dei primi quattro mesi del 2008, di cui secondo l'accusa " è rimasta indimostrata l'inerenza rispetto al mandato", e i consiglieri, sempre secondo il pm devono dimostrare di aver destinato le risorse pubbliche alle finalitàproprie dell'attività istituzionale. La procura contestava loro spese per convegni, trasporti, ricariche telefoniche, acquisti di cesti natalizi, oltre a vari capi di abbigliamento. Per i giudici contabili, i due ex consiglieri devono risarcire il danno cagionato, che era stato valutato in oltre 34 mila euro, di cui 6 mila contestati solo a Paolo Broglia, in quanto la documentazione giustificativa presentata dallo stesso per quelle spese era risultata contraffatta.